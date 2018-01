Furto in tabaccheria: rubate sigarette e Gratta e Vinci per un valore di 10.000 euro

Furto con scasso. E bottino a quattro zeri: a farne le spese è una tabaccheria di Borgoricco.

I FATTI

È accaduto in via Desman 362 a Borgoricco: ignoti hanno divelto una finestra della tabaccheria di proprietà di Chiara Michelon, rubando sigarette e Gratta e Vinci per un valore complessivo di 10.000 euro. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando per trovare i colpevoli anche grazie alle immagini della videosorveglianza.