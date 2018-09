Tenta di pagare sigarette con carta di credito smarrita, poi ruba il cellulare alla commessa

Dopo aver tentato di pagare con una carta di credito risultata smarrita, ha rubato il telefonino della commessa.

Il furto

L'episodio all'interno di una tabaccheria di via dei Colli: l'uomo, un pluripregiudicato italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato notato da un poliziotto fuori servizio. Dopo averlo controllato, il malvivente è stato trovato in possesso del cellulare che aveva appena sottratto alla commessa del negozio che non si era accorta di nulla. L'uomo è stato sottoposto a fermo per ricettazione, uso indebito di carta di credito e furto aggravato.