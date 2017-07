Poliziotto fuori servizio con moglie incinta, insegue e da solo arresta un ladro di tablet

Un giovane di origine rumena è stato trovato a rubare due tablet dal direttore dell’Unieuro di Tencarola nel comune di Selvazzano. Il ragazzo si è divincolato, riuscendo a scappare nel parcheggio dove un poliziotto fuori servizio, insieme alla moglie incinta, si è messo al suo inseguimento e dopo una lunga colluttazione l’ha arrestato.

MOGLIE INCINTA. E’ successo martedì pomeriggio attorno alle 16. Il giovane, C.G.A, un 19enne con precedenti specifici e domiciliato a Rimini si era abbassato tra gli scaffali, mettendo nello zaino due tablet del valore di 219 euro ciascuno. Il direttore del centro commerciale l’ha visto, l’ha bloccato, ma il ladro è riuscito a divincolarsi e fuggire verso l’esterno. Ad assistere alla scena un agente fuori servizio, che stava accompagnando a fare la spesa la moglie, incinta all’ottavo mese.

COLLUTTAZIONE. L’assistente capo del reparto prevenzione crimine non ci ha pensato due volte: ha prima inseguito in auto il rapinatore, raggiungendolo. Parcheggiata la macchina con la moglie in gravidanza, l’ha raggiunto e ne è nata una violenta rissa. Il giovane prestante e atleticamente preparato è riuscito a liberarsi e a scappare di nuovo. Il poliziotto non si è perso d’animo e mentre era al telefono con i colleghi che stavano sopraggiungendo in suo aiuto, è riuscito a bloccare di nuovo il ladro e dopo un’altra colluttazione l’ha definitivamente arrestato. L’agente è finito in ospedale con 20 giorni di prognosi, il ladro è stato arrestato.