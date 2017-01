Immortalato mentre ruba una telecamera di videosorveglianza: ora è caccia al ladro

Singolare furto mercoledì sera attorno alle 21 al negozio "Piccoli capricci" di via Martiri della Liberazione a Carmignano di Brenta.



FURTO. Il ladro si è arrampicato sulla struttura e ha portato via la videocamera di sorveglianza, non accorgendosi di essere filmato da un'altro dispositivo posizionato poco distante. L'annuncio del furto è stato pubblicato dalla titolare anche su Facebook, con la speranza di trovare il colpevole. Sul caso stanno indagando i carabinieri.