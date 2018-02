Si allontana dal negozio senza pagare ma viene sorpresa: denunciata una trentenne

La donna aveva portato via dal negozio di articoli per il corpo e la casa alcuni prodotti di scarso valore, ma è stata individuata.

Il furto

Martedì pomeriggio i carabinieri di Padova sono intervenuti in seguito a un furto all'interno del negozio Tigotà di via Venezia. Una 35enne di origine romena aveva rubato alcune creme per il corpo e articoli vari per un valore complessivo di 19 euro, uscendo dall'esercizio senza passare dalle casse. Avvistata dal personale, è stata poi denunciata per furto dai militari giunti sul posto.