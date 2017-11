Pizzicato a rubare prodotti cosmetici dal negozio: 17enne finisce nei guai

Il giovane di appena 17 anni ha tentato di rubare prodotti cosmetici in un negozio, ma è stato sorpreso dai commessi.

FURTO

I carabinieri di Padova hanno denunciato giovedì per furto aggravato un ragazzo di Piove di Sacco. Il giovane è stato fermato al Tigotà di via Venezia con prodotti per la cura della persona del valore di qualche decina di euro.