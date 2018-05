Passeggiava in centro con una borsa piena di prodotti rubati: in manette un transessuale

É stato fermato per un controllo mentre circolava in pieno centro con una costosa borsa piena di oggetti rubati in diverse boutique. Colto in flagranza di reato, il transessuale è stato arrestato.

Le verifiche

Lo hanno avvistato mentre si aggirava per le strade del centro storico di Padova con fare sospetto e, dopo alcune segnalazioni, i carabinieri di Prato della Valle lo hanno sottoposto a una perquisizione, che ha permesso di recuperare la refurtiva sottratta poco prima da diversi negozi.

La merce rubata

All'interno di una borsa Gucci infatti il transessuale originario della Colombia nascondeva numerosi prodotti, tutti risultati rubati, per un valore di circa 2mila euro. Il bottino è stato sequestrato dai militari in attesa di restituirlo ai legittimi proprietari, mentre per il 40enne è scattato l'arresto.