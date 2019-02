Parcheggiano il furgone e vanno in pausa pranzo: al ritorno lo trovano svaligiato

Ieri, alle 13.30, quando sono ritornati a prendere il furgone parcheggiato in via Salboro davanti alla chiesa, i due lavoratori non si aspettavano certo di trovare una sorpresa, ma che qualcosa non andasse è stato chiaro fin da subito. Un ladro, trovando la serratura aperta, ha portato via uno strumento di lavoro.

Il furto

Un trapano che era sistemato all’interno del loro furgone non c’era più. Impossibile capire chi fosse stato. Messa a conoscenza dell’accaduto, la titolare ha denunciato il tutto alla polizia.