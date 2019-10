Colpo grosso al centro commerciale: rubato materiale tecnologico per 30mila euro

Colpo grosso al centro commerciale dove i malviventi sono riusciti a impossessarsi nella notte di vari elettrodomestici per un bottino complessivo di otre 30mila euro.

La spaccata

La spaccata è avvenuta tra le giornate di domenica e lunedì all'Unieuro di Campo San Martino nell'Alta Padovana dove i banditi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono riusciti a entrare nel punto vendita, rubando vari oggetti tecnologici per un valore di circa trentamila euro. A scoprire il colpo sono stati i dipendenti quando sono entrati per l'apertura il primo giorno della settimana. I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno eseguito il sopralluogo: tutta la merce era coperta da assicurazione e sono state subito visionate le telecamere di sorveglianza dell'area. Sono ora in corso le indagini per dare un volto ai ladri.