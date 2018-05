"Hai una gomma bucata": scende a controllare e lo derubano di migliaia di euro

I malviventi tornano in azione lungo le strade padovane per prendere di mira gli automobilisti cogliendoli di sorpresa. Dopo i numerosi casi della "truffa dello specchietto" che hanno tenuto col fiato sospeso per mesi i guidatori sulle tangenziali, solo la settimana scorsa ad Abano si era consumata la "truffa della Porsche".

Il nuovo episodio

Domenica sera la scusa per abbordare e derubare un uomo di passaggio è stata quella di segnalare un finto guasto al veicolo. Il raggiro è andato in scena in piena zona industriale, semi deserta durante il weekend, scelta da due malviventi per appostarsi in attesa di una vittima.

Il furto

L'occasione è arrivata quando si è trovato a transitare per via Andorra un 54enne fiorentino, che attorno alle 19.40 ha notato lungo strada due uomini che si sbracciavano nella sua direzione. Quando l'automobilista ha accostato, i due - che la vittima ha poi descritto come italiani, meridionali e sulla trentina - gli hanno detto di aver notato che una delle sue gomme era bucata. Appena l'uomo è sceso dall'auto per verificare il danno, in un attimo gli hanno rubato dall'abitacolo un borsello appoggiato sul sedile del passeggero. A quel punto i due ladri sono saliti su una Volkswagen Golf scura e sono scappati a grande velocità verso via Lisbona, mentre al malcapitato non è rimasto che chiamare la polizia.

Le ricerche

Quando gli agenti sono arrivati in via Andorra, la vittima ha spiegato che nella borsa rubata c'erano tutti i suoi documenti personali, la tessera elettorale e 2mila euro in contanti. Le ultime notizie della Golf con a bordo i due ricercati portano in corso Stati Uniti, dove poi se ne sono perse le tracce. Gli inquirenti sono all'opera per rintracciare l'auto, anche grazie al supporto delle telecamere della zona, e identificare i ladri.