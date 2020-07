Rubano un uovo di cigno dal nido: trovati dai carabinieri e denunciati

Un uovo di cigno: questo l’obiettivo del furto. I carabinieri di Piombino Dese hanno rintracciato due persone colpevoli di averne rubato uno dal nido dov'era in corso la covata.

I fatti

Il furto risale al 23 maggio. A Loreggia, P.R., 53enne del posto, assieme a un’altra persona si è introdotto in un’area protetta e recintata dove viveva tranquillamente una coppia di cigni. Mentre il complice afferrava il volatile maschio e lo teneva fermo, il 53enne spingeva via la femmina per prendere un uovo direttamente dal nido. I due poi sono scappati con la refurtiva così particolare e sono partite le indagini dei carabinieri, culminante nella denuncia per furto in concorso.