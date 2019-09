Colpo nella notte: svaligiato il Conad SuperStore, rubati circa 20mila euro in 4 minuti

Una banda specializzata che nel cuore della notte è riuscita a entrare all'interno del Conad Store Corte Bezzecca in via Gallenia, portando via l'incasso custodito dentro la cassaforte, per un valore di circa 20mila euro.

Furto mirato

Il colpo si è consumato nella notte tra sabato e domenica. Verso le 3,30 il gruppo ha sbarrato la strada di ingresso al centro commerciale con dei massi prelevati dal vicino cantiere e in 4 minuti ha portato a termine il furto. Tutti col volto parzialmente travisato, hanno forzato una porta sul retro, dirigendosi a colpo sicuro nel punto informazioni del supermercato, portando via una cassettiera che conteneva l'incasso. In pochi minuti sono quindi usciti, fuggendo e facendo perdere le proprie tracce. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso i malviventi e ora la squadra mobile indaga per dare loro un volto e un nome. Per il supermercato di tratta del terzo colpo in tre anni dopo quelli del dicembre 2016 e quello del 2017.