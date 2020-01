Furti a Noventa: stavolta i ladri hanno colpito a casa dell'imprenditore Gianni Pittarello

La lunga serie di abitazioni colpite negli ultimi mesi a Noventa Padovana si arricchisce di un nuovo capitolo. I ladri mercoledì sera hanno puntato la villa di Gianni Pittarello, imprenditore della calzatura il cui marchio è noto in tutta Italia. Due malviventi alle 20, approfittando del fatto che l’uomo fosse in vacanza con la famiglia, hanno abbattuto la porta blindata e hanno fatto razzia. A chiamare i carabinieri è stato un vicino.

Il colpo

Immediatamente è scatta l'allarme nell'abitazione di via Camin. I malviventi hanno avuto pochi minuti per fare razzia di soldi e gioielli, poi si sono dati alla fuga attraverso i campi a ridosso della casa. Stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri i predoni sarebbero entrati scavalcando un cancello e poi hanno colpito abbattendo la porta blindata. Impossibile al momento quantificare il bottino dato che l'imprenditore e la moglie non sono in paese. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i car­abinieri con un paio di pattuglie. Le ri­cerche dei ladri sono state diramate in tutta l'area compresa tra Noventa Padova­na e Padova, ma chi ha agito è riuscita a farla franca. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di circuito chiuso interne all'abitazione e quelle della pubblica via.