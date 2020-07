Pizzicato durante l'ennesimo furto al supermercato: per il ladruncolo scatta il "divieto di ritorno"

Non era la prima volta che rubava generi alimentari e ora, dopo l’ennesimo furto in un supermercato, sulla sua testa pende un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Padova.

La dinamica

Un uomo nella mattinata di martedì 30 giugno ha tentato di rubare del cibo all’interno del supermercato Pam di piazzetta Garzeria. Il valore della refurtiva non era alto ma non era la prima volta che la polizia lo sorprendeva in flagrante. Fermato dalla voltante, è indagato per furto e dovrà lasciare l’area comunale di Padova perché è stato emesso un provvedimento di divieto di ritorno.