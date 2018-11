Incontro istituzionale tra il Generale di corpo d'Armata Aldo Visone e il presidente del Tribunale dottor Sergio Fusaro

Venerdì mattina il dottor Sergio Fusaro ha reso visita al Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Gen. C.A. Aldo Visone, nella caserma intitolata al Gen. B. Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria Giuseppe Dezio, per un saluto in occasione della ormai prossima cessazione del prestigioso incarico istituzionale di Presidente del Tribunale di Padova.

Le autorità

Le due autorità hanno rinnovato le reciproche attestazioni di stima e amicizia e, nella circostanza del commiato, il Dottor Fusaro ha espresso parole di elogio per la proficua collaborazione negli anni con il Comando Interregionale dei Carabinieri. Il Generale Visone ha espresso il suo personale ringraziamento al Presidente Fusaro per la concordanza di intenti e per la vicinanza all’Arma. Al termine della visita il Presidente del Tribunale di Padova ha apposto la propria firma sull’albo d’onore del Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, ricevendo un omaggio rappresentativo dell’Arma dei Carabinieri, da parte del Gen. Visone, a ricordo dei cinque anni trascorsi a stretto contatto e in un clima di proficua e serena collaborazione.