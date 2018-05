Futuri camici bianchi? L'Orientamento e "l'allenamento" comincia dai banchi di scuola

Una sessantina di studenti del liceo scientifico Alvise Cornaro di Padova vengono "allenati" alle materie scientifiche da quattordici camici bianchi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova. Il progetto prende il nome di “Biologia con curvatura biomedica”, è stato sviluppato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO) congiuntamente al MIUR, Ministero dell'Istruzione l'Università e la Ricerca, e promuove in 20 licei d'Italia un percorso che favorisce la costruzione di una solida base scientifica, capace di fornire strumenti idonei a valutare le attitudini degli studenti, con l'obiettivo di avviarli verso scelte universitarie e professionali consapevoli.

Il progetto

Il progetto è rivolto agli studenti interessati delle classi terze e si sviluppa in tre anni attraverso lezioni frontali, tenute sia da docenti di scienze del liceo, sia da medici individuati dall'Ordine, e attività di tipo laboratoristico con i docenti medici coinvolti. In pratica, è un "orientamento" per aiutare i ragazzi a capire se la professione medica può fare, un domani, al caso loro. Scendendo nello specifico, il progetto prevede, per i licei scientifici, a partire dal terzo anno, un nuovo indirizzo "biomedico", con l’inserimento nel piano di studi di cinquanta ore dedicate a un orientamento verso la medicina: venti ore di lezioni teoriche tenute dai docenti di biologia, venti ore di lezioni magistrali tenute da medici individuati dagli Ordini, quindi gli studenti effettueranno ore di attività pratica correlata alle discipline studiate durante l’anno (riconoscere i toni cardiaci, lesioni cutanee, visione al microscopio, etc). L’accertamento delle competenze avviene in itinere tramite la simulazione di "casi" e ogni bimestre attraverso la somministrazione di test a risposta multipla. Il percorso dura tre anni, per un totale di centocinquanta ore. Adesso la prima annualità volge al termine.

I temi in oggetto

"Riuscire ad orientarsi fin da giovani tra le mille proposte professionali del mondo moderno credo sia un'ottima opportunità per coltivare i talenti, sollecitare inclinazioni individuali, rispondere - sottolinea il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, professor Paolo Simioni - alla fame di sapere che i nostri ragazzi ci testimoniano confidando sogni e aspirazioni che potrebbero in futuro diventare realtà, se adeguatamente perseguite. Siamo estremamente soddisfatti dell'entusiasmo che gli studenti del liceo Cornaro hanno dimostrato durante le lezioni tenute settimanalmente dai nostri medici docenti. Sono stati trattati argomenti suddivisi in quattro moduli, al termine dei quali gli studenti hanno effettuato i test di accertamento. I temi hanno spaziato da dermatologia a immunologia, da ortopedia a medicina dello sport, da fisiatria a ematologia fino a cardiologia". Stamane a Roma si è tenuto presso il MIUR un incontro con i 20 Ordini dei Medici d'Italia partecipanti e i licei per un confronto sulle attività svolte e ulteriori sviluppi. Per quanto riguarda il progetto declinato a Padova hanno partecipato il segretario dell'Ordine, dottoressa Martina Maraffon e il preside del Cornaro Massimo Vezzaro (foto).