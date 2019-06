Mattia Galdiolo, portavoce Pride Village:«Condanniamo l’aggressione ai tre ragazzi»

Una ferma condanna da parte di Mattia Galdiolo, portavoce del Padova Pride 2019, in riferimento alla rissa avvenuta sabato nel tardo pomeriggio in via Sarpi. Quel giorno al termine della manifestazione dell’orgoglio Lgbt c’è stato uno scontro tra tre esponenti di Forza Nuova e almeno cinque persone non identificate. Nessuno ha riportato ferite gravi. Sul fatto sta indagando la Digos.

Inaccettabile

«Condanniamo l’aggressione subita da tre ragazzi in via Sarpi- spiega Galdiolo- sabato siamo scesi in piazza per far si che tutti e tutte possano vivere senza sentirsi minacciati dal prossimo per quello che sono e quello in cui credono. Si è trattato di un episodio isolato al termine di una manifestazione colorata e pacifica con migliaia di persona in strada, senza tensioni o incidenti. Siamo a disposizione delle forze dell’ordine perché venga fatta chiarezza».