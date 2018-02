Confermata la gara pubblica per la gestione del Parco Europa, ma i tempi sono stretti

Come per i Navigli, anche per il Parco Europa a decidere la gestione estiva sarà un bando pubblico. Come riportano i quotidiani locali, l'assessore Chiara Gallani ha avviato le procedure per facilitare la gara, visti i tempi ristretti in previsione della bella stagione.

Il Parco della Musica

Dal 2015 all'interno del parco l'associazione Mame ha sempre organizzato il Parco della Musica, che in pochi anni ha visto una netta crescita, guadagnandosi un pubblico sempre più folto e affezionato grazie al ricco programma di concerti, serate a tema, incontri, fino a ospitare le ultime due edizioni della Festa Democratica del PD e il segretario Matteo Renzi. Alla fine dello scorso anno la società di Antonio Colella si è però vista revocare la licenza in vista del bando, voluto dal comune a fronte dell'interessamento di altre associazioni. Mame ha subito presentato la richiesta per realizzare anche nell'estate 2018 il festival, ma i giochi al momento sono più che mai aperti.

La gara

La scelta di indire un bando, che assegnerà la gestione del parco per almeno due anni, è stata presa dall'assessore all'ambiente Chiara Gallani, responsabile delle aree verdi, e l'iter è stato avviato dopo l'approvazione della giunta comunale. Visti i tempi lunghi, per non rischiare che l'organizzazione degli eventi estivi salti, è stato pensato anche un percorso per facilitare la gara.

I Navigli tornano a Contin

Precedente illustre è la vicenda Navigli, risolta solo pochi giorni fa. Anche per l'area lungo il Piovego che ogni estate fa da cornice alla movida universitaria, l'amministrazione aveva optato per una gara pubblica. A contendersi la gestione per cinque anni del tratto che congiunge Porta Portello alla passerella Balbino del Nunzio sono stati lo storico organizzatore e ideatore Federico Contin e il team guidato da Andrea Massaggia. Alla fine l'ha spuntata Contin, nonostante le polemiche sulla sua candidatura nella lista civica del sindaco Giordani alle ultime elezioni. Per conoscere le sorti del Parco Europa bisognerà invece aspettare, anche se non dovrebbero sorgere intoppi.