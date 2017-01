Pensionata "gattara" aggredita dal vicino di casa, solidarietà del sindaco e della giunta

"Un fatto gravissimo, una intimidazione inaccettabile". Sintetizza così il sindaco di Cadoneghe Michele Schiavo il sentimento di sconcerto della giunta e dell’amministrazione comunale tutta di fronte all’aggressione di cui è stata vittima una pensionata settantatreenne, assalita in casa da un vicino il 2 gennaio scorso perché un gatto della colonia che la donna accudisce aveva sporcato il garage di quest'utimo. La donna, colpita con una scarica di pugni e ricorsa alle cure mediche del pronto soccorso, ha sporto denuncia ai carabinieri e i militanti di 100%animalisti hanno affisso uno striscione sulla recinzione del condominio, organizzando per sabato prossimo un presidio autorizzato davanti alla casa dell'uomo.

IL SINDACO. "Non entro nel merito della questione – dice ancora il sindaco –, ma certo la violenza di cui è stata oggetto la signora è intollerabile in una società civile. Da parte sua, l’amministrazione comunale esprime tutta la sua solidarietà alla vittima. Se esistono dissapori e disagi fra vicini, non è certo facendosi giustizia da sé che si risolvono, tanto più quando a farne le spese è una persona inerme".