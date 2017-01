Micio gli sporca il garage: aggredisce la vicina "gattara", che finisce all'ospedale

Aggredita in casa da un vicino, perché un gatto aveva sporcato nel suo garage. I fatti risalgono al 2 gennaio scorso a Cadoneghe, a riferirli è l'associazione Centopercentoanimalisti. Protagonista la signora Marialuisa, pensionata 73enne che cura e sfama alcuni gatti della zona. "Nonostante la signora si fosse offerta subito di pulire - riferiscono i militanti del movimento - il violento individuo è entrato a forza e ha colpito Marialuisa con una scarica di pugni, lasciandola a terra. Dove ha dovuto subire anche l’esternazione della moglie dell’aggressore, che le ha detto: 'El ga fato ben!'".



LE FERITE E LA DENUNCIA. Trasportata all’ospedale, all'anziana è stata riscontrata la frattura di una costola e alcune contusioni. La signora ha sporto denuncia ai carabinieri per violazione di domicilio, aggressione e minacce, in quanto il vicino ha espresso l’intenzione di avvelenare i gatti. "Per noi il termine gattara è un titolo di merito - spiegano da 100%animalisti - Si tratta di persone che impiegano tempo, energie, soldi propri per aiutare mici randagi, spesso abbandonati da umani egoisti. Facendo questo, svolgono un importante servizio sociale che sarebbe onere delle amministrazioni comunali. Alcuni individui non la pensano così, e, affetti da fobie o forse da odio contro tutti, sabotano il lavoro delle gattare, le offendono, le minacciano. Ma quello che è accaduto a Cadoneghe passa ogni limite".

STRISCIONE E PRESIDIO SOTTO CASA. Nella notte tra martedì e mercoledì, gli attivisti del movimento hanno affisso uno striscione sulla recinzione del condominio rivolto all'uomo e, per sabato prossimo, hanno organizzato un presidio autorizzato davanti alla sua casa.