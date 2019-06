Nuovo scempio dopo l'indignazione: altri due gattini morti dopo il volo da un'auto in corsa

Due corpicini sull'asfalto di una strada di campagna. Sono due gattini di poche settimane. Sembrerebbero addormentati se non fosse per il rivolo di sangue che gli esce dalla bocca. Quel che rende ancor più desolante la situazione è che la stessa scena, identica, lungo quella strada si è già vissuta giovedì scorso.

La segnalazione

Lunedì i carabinieri di Piove di Sacco ricevono la chiamata di una donna di Brugine. Passando lungo via Caldeveggio ha notato un'auto in transito, da un finestrino è stato gettato qualcosa. Memore dell'episodio di pochi giorni prima la donna ha accostato e il suo tremendo sospetto ha trovato conferma. Dall'auto avevano lanciato due cuccioli di gatto, morti nell'impatto con l'asfalto.

Le indagini

Impossibile non collegare il fatto con il precedente che, denunciato sui social network, aveva sollevato un turbine di indignazione con decine di persone pronte a dare la caccia ai colpevoli. I militari si sono attivati e stanno visionando le riprese delle telecamere della zona per confrontarle con le testimonianze. La settimana scorsa era stata descritta un'auto scura di grossa cilindrata con a bordo tre o quattro giovani. É troppo presto per poter dire se si tratti delle stesse persone, ma visto il clamore mediatico dopo la morte dei primi due cuccioli questo nuovo episodio assume i macabri contorni di una sorta di sfida.