Mattanza in una colonia felina: gatti trucidati e macabri messaggi ai volontari

Un orrore inspiegabile. Non ci sono altre parole per descrivere la triste vicenda che come protagonisti cinque gatti appartenenti a una colonia felina non registrata di Vigodarzere, morti nel giro di un mese in modo atroce.

Sparizioni misteriose

A denunciare le inumane sevizie sono i volontari della Lac - Lega Abolizione Caccia. Tutto è cominciato con la sparizione di tre esemplari: una sera di luglio alcuni testimoni riferiscono di aver udito degli spari provenire da un palazzone e indirizzati agli animali, che da quel giorno non si sono più visti. Uno dei due superstiti ha vistosamente zoppicato per qualche giorno prima di scomparire anch'esso.

Macabri avvertimenti

Circa un mese dopo un volontario ha fatto il peggiore dei ritrovamenti: una coda mozzata e un frammento di pelle e pelo dell'animale sparito. Quasi un avvertimento. Nel frattempo anche l'ultimo dei gatti rimasti ha fatto perdere le proprie tracce per una ventina di giorni. É ricomparso poco dopo il macabro ritrovamento dei resti: anche in questo caso una guardia della Lac lo ha trovato moribondo accanto alle ciotole che l'associazione lascia a disposizione dei randagi.

Condannato a morte

Deve averlo portato lì qualcuno per essere certo che fosse ritrovato. E condizioni dell'animale erano al limite della vita: denutrito come fosse stato segregato per giorni, disidratato, piagato in tutto il corpo e con vistose ferite alla testa e alla bocca che gli hanno fatto perdere i denti. I volontari pensano sia stato preso a calci e colpito. Immediata la corsa dal veterinario, che non ha potuto far altro che sopprimerlo. Troppo grandi le sofferenze e gravi le lesioni.

L'appello ai cittadini

Lac ha sporto denuncia ai carabinieri e fa appello ai cittadini e al sindaco per scoprire gli autori della barbarie. Dopo diversi episodi di maltrattamento e avvelenamento in alcune altre colonie della zona, i volontari vogliono andare a fondo, ricordando che la Legge difende le colonie di randagi. Maltrattamento e uccisione di animali sono un reato che può portare a alla carcerazione da 3 a 18 mesi e a sanzioni da 5mila e 30mila euro.