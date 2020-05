Gatto intrappolato all'ingresso della cappella degli Scrovegni, lo liberano i pompieri

L'avvio alla riapertura al pubblico di uno dei più noti siti storico culturali di Padova ha avuto come protagonista un gatto, che ha richiesto l'intervento dei pompieri nel pomeriggio di venerdì.

Il recupero

L'allarme è scattato quando il personale si è reso conto che l'animale era salito sopra l'atrio in vetro da cui si accede alla cappella degli Scrovegni. Si era infilato in una grondaia, la cui uscita era però bloccata da una rete metallica che di fatto gli impediva di spostarsi. A quel punto sono entrati in gioco i vigili del fuoco che, muniti di scala e tronchese, hanno tagliato la piccola grata liberando il micio che si è poi allontanato in perfetta salute. Il capolavoro giottesco che ogni anno attira migliaia di visitatori proprio in questi giorni riaprirà al pubblico dopo il lockdown.