La gelateria Ciokkolatte di Padova presenta a Rimini il ghiacciolo al panettone

Domenica 20 gennaio il Maestro Guido Zandonà, fondatore con il socio (e dirigente Appe) Lorenzo Zambonin sarà il protagonista di un inedito showglacing presso il Pastry and Culture Forum alla fiera del gelato di Rimini nell’ambito della kermesse “Il panettone ambasciatore del dolce italiano nel mondo”, dove verrà presentato il Panciolo, l’esclusivo ghiacciolo al panettone creato nell’estate 2018 in collaborazione con la famosa Loioson - Pasticceri dal 1938 di Costabissara (Vi) Il Panciolo ha subito suscitato la curiosità dei media tanto da essere stato annoverato dal Gambero Rosso come una delle 7 novità dell’estate 2018.

Per l’occasione verrà riproposta la ricetta originale, con albicocca e zenzero, abbinata ad uno sbriciolato di panettone con mandarino tardivo di ciaculli, presidio slow food, candito dalla Loison.

