Riconoscimento per la gelateria "Gianni": per il sito Gastronauta è tra le prime 10 in Italia

“E' un gioco ed abbiamo partecipato molto volentieri. Essere stati indicati, poi, come una fra le migliori dieci gelaterie d'Italia ci fa molto piacere e ci riempie di orgoglio. Vuol dire che i nostri amici apprezzano non solo il nostro gelato artigianale, ma anche il nostro servizio e la nostra cortesia”.

TRA LE PRIME DIECI. Il riconoscimento alla gelateria Gianni Padova di Porta Altinate (e con un secondo negozio nella vicina via Calvi) votata fra le prime dieci gelaterie d'Italia nel sondaggio popolare promosso dal sito Gastronauta.it di Davide Paolini. Dopo una lunga selezione, che ha scremato dapprima le migliori 100 e poi le migliori 10, Gelateria Gianni Padova si è piazzata al momento al 4 posto. Ma in questa settimana, fino al 31 luglio, ci sarà tempo per votare ancora, scegliendo la migliore fra le prime dieci. “Noi siamo già molto contenti così – spiega Erion Kaso – perché non ci aspettavamo un simile seguito. Tantissimi amici sono andati su Facebook ed hanno scelto proprio noi, è bellissimo. E' chiaro che adesso il gioco continua e continuiamo a giocare, chissà che non arrivi qualche altra bella sorpresa”.

VOTAZIONI. Il sito Gastronauta.it, cogliendo l'occasione di questi giorni particolarmente afosi, ha lanciato qualche settimana fa il sondaggio “Premia la tua gelateria preferita”. Il regolamento del concorso prevedeva 4 fasi ed un azzeramento settimanale della classifica parziale, che ha permesso solo alle gelaterie più votate di passare allo step successivo. Dal 3 al 10 luglio sono state selezionate le gelaterie; le prime 100 sono state poi votate fino al 17 luglio e, fino a ieri mattina (24 luglio), c'era tempo per votare le prime dieci. Gelateria Gianni Padova si è classificata al momento al 4 posto con ben 1.751 preferenze. Ora fino al 31 luglio verrà scelta la migliore gelateria d'Italia e tutti possono nuovamente votare, andando sul sito a questo indirizzo: http://sondaggi.gastronauta.it/gelaterie-2017 e completando il voto con l'indicazione della propria mail. Il 31 luglio sarà decretata quella che per gli utenti del sito Gastronauta.it è la migliore gelateria d’Italia. Le prime 10 classificate saranno premiate durante la manifestazione Milano Golosa da Davide Paolini (14/16 ottobre 2017 - Palazzo del Ghiaccio - Via G.B. Piranesi, 14 - Milano).

L'IMPRENDITORE. Erion Kaso, 36 anni, è originario di Permet in Albania. E' in Italia dal 2005; prima faceva il barman in Grecia e nella vicina Creta ha conosciuto quella che oggi è sua moglie, Elisa Lazzaretto. Da lì, per amore, la decisione di trasferirsi nel nostro paese, dove ha iniziato a lavorare in questa stessa gelateria, fino a diventarne titolare appunto nel 2013. Il raddoppio nel nuovo ed ampio locale sotto Porta Altinate consente ora ad Erion di proporre, oltre ai già ben noti gelati di "Gianni", (nome per il quale Erion è conosciuto) anche crepes, centrifughe di frutta e verdura fresca, frullati, spremute, semifreddi, panna-ghiaccio. Dando lavoro a 13 ragazzi che si alternano per tenere aperti i due negozi dalle 10 alle 24, ogni giorno.

QUALITA'. “Il nostro è un gelato artigianale. Io ho imparato a farlo qui, in questo negozio, e continuo a fare formazione, per me e per le persone che lavorano con me, mettendo attenzione massima ai prodotti ed alle materie prime di alta qualità, valorizzando il metodo tradizionale di fare gelato. Ad esempio, il nostro pistacchio è quello di Bronte, la nocciola Piemonte IGP, la frutta è fresca di prima qualità, poi usiamo latte, panna, zucchero. I nostri gelati vegani sono senza derivati animali, contengono frutta ed acqua e il fruttosio come dolcificante. Tutti prodotti certificati da apposite aziende leader nel settore dolciario. Abbiamo notato che sono sempre di più i clienti con queste particolari esigenze e ben volentieri prepariamo prodotti anche per loro”. Ed ora, in collaborazione con Just Eat, la Gelateria Gianni Padova propone anche il gelato a domicilio, basta telefonare al numero: 049 2616211.