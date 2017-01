La gelateria "Golosi di natura" premiata: arrivano i "Tre coni" del Gambero Rosso

La Guida Gelaterie d’Italia 2017 del Gambero Rosso ha dato i voti ai “Maestri del brivido” lunedì 23 gennaio 2017 a Rimini in occasione del Sigep, il Salone internazionale della Gelateria e della Pasticceria, assegnando ad Antonio Mezzalira della Gelateria "Golosi di Natura" di Gazzo Padovano il prestigioso riconoscimento dei “3 coni”, considerati al pari delle “3 stelle” nella ristorazione.



ORGOGLIO. "Sono felicissimo per aver raggiunto questo ambìto traguardo – ammette lo chef glacier Mezzalira – che premia anni di studio alla ricerca delle materie prime del territorio padovano. Dedico questo straordinario risultato a mia moglie Doriana Marangon e ai miei più stretti collaboratori". "E’ per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Filippo Segato, segretario dell’associazione provinciale pubblici esercizi (Appe) di Padova – sapere che il nostro associato Antonio Mezzalira, che aveva già conquistato il titolo di “Oscar Mondiale di Gelateria” al MIG di Longarone nel 2008, rientra per il “Gambero Rosso” tra le migliori 35 gelaterie d’Italia, di cui solo 2 sono in Veneto. Questo premio – conclude Segato – ci sarà da stimolo per la ricostituzione, dopo molti anni, del Gruppo Gelatieri artigiani padovani, che l’APPE sta già seguendo da tempo per portare anche a Padova tante iniziative ed eventi legati al mondo del gelato".