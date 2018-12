Un dolce aiuto per la montagna ferita: ecco il "gelato della solidarietà" con lo zafferano delle Dolomiti

L'hanno già ribattezzato il "gelato della solidarietà". Fatto con ricotta, mandorle ma soprattutto zafferano delle Dolomiti. Come segno concreto di aiuto alla montagna veneta ferita, alla sua gente e alle sue aziende: l’idea è della gelateria “Antiche Tentazioni” di Selvazzano Dentro, che per il periodo natalizio ha ideato un gusto speciale con i prodotti dell’agricoltura bellunese, acquistati nelle aziende di Coldiretti Campagna Amica del territorio alle prese con la difficile ricostruzione dopo i danni del maltempo di inizio novembre.

#comprabellunese

La gelateria di Selvazzano Dentro, che già da sette anni propone gelati a “km zero” con prodotti freschi e di stagione del territorio, ora coglie subito l’occasione per aiutare le popolazioni bellunesi creando un gelato natalizio con lo zafferano delle Dolomiti, ricotta e mandorle. Attraverso le iniziative #comprabellunese è possibile infatti dare un aiuto concreto all’agricoltura di montagna colpita duramente dall’ondata di maltempo.

#adottaunalbero

Sempre a Selvazzano Dentro, inoltre, Coldiretti Padova propone anche per sabato prossimo la vendita degli alberelli di Natale scolpiti dagli agricoltori con il legno rigenerato e scolpito degli abeti schiantati sull’Altopiano di Asiago. L’idea regalo solidale permetterà di sostenere il rimboschimento della piana della Marcesina, una delle zone più belle dell’Altopiano, devastata dalla bufera che ha sconvolto la montagna veneta. Gli alberelli in legno si potranno acquistare al Mercato di Tencarola di Selvazzano Dentro nella mattinata di sabato 22 dicembre. Verrà consegnato anche l’attestato in qualità di sostenitore del bosco della Marcesina, rilasciato dal Comune di Enego. Inoltre Coldiretti lancia l’operazione #adottaunalbero con la possibilità di inviare un’offerta per ripristinare i boschi dell’Altopiano e finanziare i complessi lavori che proseguiranno a lungo in tutta la zona.