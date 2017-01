Il Padovano nella morsa del gelo, temperature oltre -7°: segnalati alcuni danni e disagi

Non si arresta la morsa di freddo e gelo in tutta Italia, Padovano compreso.



INTERVENTI. In queste ore le temperature stanno toccando livelli record di -7 e -8: tra le zone più fredde della nostra provincia registriamo Ospedaletto Euganeo, Legnaro e Tribano. Corsi d'acqua, fontane e laghetti si sono trasformati in lastre di ghiaccio, mentre da più parti si sono registrati i classici danni derivate dalle temperature polari come rottura di tubi e di condutture e dei contatori dell'acqua che hanno reso neccessario l'intervento in alcuni casi dei vigili del fuoco e di tecnici specializzati. Dove possibile è necessario coprire con coperte o con appositi teli i punti più a rischio mentre è consigliata prudenza alla guida in particolare nelle ore notturne. L'ondata di freddo non si arresterà nei prossimi giorni, ma gli esperti concordano nell'affermare che in alcune zone saranno in lievissimo aumento.