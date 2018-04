Il generale Visone visita i carabinieri di Padova: "Grande dedizione e ottimi risultati"

Il generale di corpo d’armata Aldo Visone è stato accolto dal comandante provinciale Liporace nella sede del comando provinciale di Padova, dove ha partecipato a un breve incontro illustrativo sulle attività e i risultati dell'attività dei carabiniri in città e in provincia e ha poi visitato alcune stazioni locali.

La visita

Il comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto è arrivato giovedì mattina alla caserma di via Rismondo, intitolata alle medaglie d’oro al valor militare app.ti Codotto e Maronese. Ad attenderlo il colonnello Oreste Liporace, gli ufficiali e una folta rappresentanza dei carabinieri in servizio e in congedo, dei carabinieri forestali, dei reparti speciali e degli organi di rappresentanza.

Il punto della situazione

Il programma della vista prevedeva un briefing tenuto dal comandante provinciale, che permettesse al generale valutare l'operato del comando provinciale in relazione al territorio controllato. Operato che ha lasciato molto soddisfatto Visone, che si è detto compiaciuto per la dedizione dimostrata nella tutela dei cittadini dell'intera provincia e per gli ottimi risultati raggiunti.

In provincia

Dopo l'incontro il generale ha fatto visita anche ad alcune caserme della provincia, lodando l'operato degli uomini in servizio e la capillarità del servizio che riescono a garantire da decenni e che si traduce nella concreta sicurezza per i cittadini del territorio. Forte è stato anche il ricordo di Visone per la sua personale esperienza sul campo, che dopo aver frequentato i corsi regolari dell’Accademia militare di Modena ha retto comandi in zone disagiate della Puglia e della Sicilia. Ha poi comandato la Scuola marescialli di Firenze e ha retto importanti uffici di Stato Maggiore del comanddo generale dell’Arma dei carabinieri. Da dicembre 2016 è a capo del comando interregionale carabinieri Vittorio Veneto con competenza sulle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Altoadige.