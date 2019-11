“Genitoriamo”: a Montegrotto Terme terza edizione del corso per sostenere mamme e papà

Tornano a Montegrotto Terme gli incontri con gli esperti dedicati ai genitori: la terza edizione di “Genitoriamo” viene proposta valutato il successo delle prime due. «Obiettivo del progetto - spiega l’assessore all’Istruzione del comune sampietrino Pierluigi Sponton - è come sempre ascoltare e sostenere i genitori creando un momento di confronto, discussione e riflessione sulle esperienze e difficoltà che incontrano quotidianamente nella relazione con i figli, offrendo loro strumenti utili per affrontare tali problematiche, sulla base dei più recenti studi nel campo della psicologia dell’età evolutiva».

Appuntamenti

Gli appuntamenti si terranno nella biblioteca Civica Alda Merini e nella sala polivalente della scuola Ruzzante, alle 21 di martedì o giovedì, da novembre a marzo. Il calendario completo è disponibile sul sito www.montegrotto.org. Il primo appuntamento, in programma giovedì prossimo, 28 novembre, alla biblioteca civica sarà dedicato alla scoliosi osservata da un insolito punto di vista psicologico. Titolo della conferenza del dottor Gluco Collati, psicologo clinico e dottore in Scienze motorie è “Come l’anima modifica il nostro corpo”.

Esperti

«Parlare di scoliosi - spiega l’esperto - potrà sembrare banale anche perché è una patologia che associamo quasi esclusivamente a problemi di seduta o comunque posturali. Ma se scoprissimo invece che ha radici profonde di natura psicologica? Le richieste di aiuto talvolta non espresse, o non ascoltate, le fughe da una realtà che non accettiamo rappresentano tutto ciò che possiamo chiamare percezioni ed emozioni negate che conducono a ciò che chiamiamo somato-emotività ovvero la manifestazione fisica e reale di quello che proviamo dentro di noi, con le sue torsioni, tensioni, rigidità». Martedì 10 dicembre si parlerà di nutrizione, giovedì 23 gennaio e martedì 4 febbraio di videogiochi, il 20 febbraio e il 3 marzo di disabilità.