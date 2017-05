Sequestrata in casa dal fidanzato geloso, padovana chiede aiuto a Gessica Notaro

Una giovane padovana segregata in casa dal fidanzato geloso, è riuscita a liberarsi chiedendo aiuto a Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. Come riportano i quotidiani locali, la ragazza ha scritto un messaggio a Gessica, spiegandole la situazione in cui si trovava. La riminese l'ha convinta a lasciare le sue generalità, il suo recapito telefonico e l'ha girato alle istituzioni. Così, la giovane padovana è potuta scappare dalla prigionia domestica.

LA TESTIMONIAL. Gessica, l'ex miss Romagna 2007, che riporta lesioni gravissime al volto e a un occhio, non si è mai data per vinta. La paladina dei diritti delle donne ha teso la mano anche alla ragazza di Padova in difficoltà. «Ricordate che nessuno si può permettere di calpestare la nostra dignità», scrive su Facebook Gessica.

LA VICENDA. Gli uffici del Comune di Rimini si sono attivati nei confronti della padovana, coinvolgendo l'associazione Rompi il silenzio, onlus che si batte contro i maltrattamenti di genere. Le operatrici hanno a loro volta contattato l'associazionismo patavino e la giovane è riuscita a denunciare i soprusi. Ora la padovana si trova in un regime di protezione.