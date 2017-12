Ghiaccio sulle strade: Provincia operativa sul territorio con mezzi, uomini e sale

La Provincia di Padova è attiva con mezzi, uomini e sale per monitorare e mantenere in sicurezza i 1100 chilometri di strade di competenza provinciale. Già nelle prime ore di venerdì mattina, in alcuni punti della zona Colli e a Maserà sono stati sparsi circa 20 quintali di salgemma mista ad altri prodotti antigelo adeguati alle basse temperature. Tre gli spargisale utilizzati.

PRONTI A GESTIRE IL FREDDO.

“Siamo pronti a gestire il freddo previsto soprattutto da venerdì notte e per quasi tutta la settimana prossima – ha spiegato il presidente della Nuova Provincia di Padova Enoch Soranzo – i nostri uomini hanno fatto alcuni interventi anche venerdì mattina e gli uffici della Viabilità continuano a tenere monitorato il meteo per gestire in maniera efficiente gli interventi necessari. Inoltre, poiché il sale a temperature particolarmente basse ghiaccia, viene mescolato con altre tipologie minerali così da essere realmente efficace”. L’intervento sarà effettuato in tutto il territorio provinciale anche venerdì notte e verrà ripetuto per tutta la durata delle basse temperature.

STRADE IN SICUREZZA.

“Noi stiamo facendo tutto ciò che possiamo per garantire la sicurezza delle strade – ha aggiunto il vice presidente con delega alla Viabilità Fabio Bui – però ci tengo a raccomandare soprattutto ai giovani massima prudenza, specie in tarda notte e nelle prime ore del mattino. Inoltre invito tutti a mantenere la propria auto in buone condizioni, in particolare per quanto riguarda i pneumatici perché basta davvero un attimo per rovinare la propria vita e quella degli altri”. La Provincia ricorda infine che lungo le strade dei Colli è in vigore l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o con catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile.