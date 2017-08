In carcere per maltrattamenti e tentata estorsione: accusato anche di violenza sessuale

Si aggrava la posizione per M.B., 21enne marocchino residente ad Arzergrande, già in carcere per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

VIOLENZA E FURTO.

Sabato pomeriggio, i carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale e furto con strappo, commessi a Piove di Sacco ed Arzergrande il 9 agosto scorso.