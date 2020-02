Giallo a Este: dal canale Bisatto spunta il cadavere di un anziano, indagini in corso

Mistero attorno al ritrovamento del corpo di un anziano di 70 anni residente a Este nella serata di giovedì. L’allarme è scattato verso le 18 quando un passante ha notato qualcosa galleggiare lungo il canale Bisatto a pochi chilometri dal centro della cittadina della Bassa.

L’intervento

Sul punto del rinvenimento sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco: non senza fatica i pompieri hanno ripescato la salma ed è iniziata l’opera dei militari per l’identificazione. L’uomo, A.P., residente in via Decio Broglio a circa 2 chilometri dal punto in cui è affiorato dalle acque vive da solo ed è pensionato. Il tratto dov’è stato rinvenuto il cadavere è molto accessibile ma non è ben chiaro dove possa essere finito in acqua. Al momento i carabinieri della compagnia di Este non escludono alcuna ipotesi da quella del gesto estremo a quella della morte violenta, passando per un incidente o una tragica fatalità.

I parenti

Per i militari è stato difficoltoso rintracciare i parenti della persona deceduta dato che viveva da solo e nessuno ha telefonato per denunciare una scomparsa. Venerdì mattina verrà eseguita un'ispezione sul cadavere per cercare di capire quale sia la causa del decesso.