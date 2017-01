Giancarlo Galan libero, ma la Corte dei Conti vuole fargli pagare 5,8 milioni di euro

Il Pm della Corte dei Conti del Veneto Alberto Mingarelli ha chiesto che l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, ora tornato in libertà, paghi la somma di 5,8 mln di euro per il danno di immagine e di servizio arrecato al Veneto.



RESPINTA. La richiesta in seguito al suo coinvolgimento nella vicenda Mose. Il legale, però., ha respinto al richiesta precisando che "il danno di immagine può essere riconosciuto solo ai dipendenti pubblici e non ai politici, mentre quello di servizio è inesistente".