Giancarlo Galan torna a casa, 1°giorno da uomo libero per l'ex governatore del Veneto

A quasi tre anni dal primo giorno di carcere, Giancarlo Galan torna a casa da uomo libero.



LE PRIME PAROLE. Dopo essergli stata negata la scarcerazione anticipata, per l'ex governatore del Veneto è la prima giornata trascorsa in famiglia dopo aver scontato la pena per aver ricevuto dal Consorzio Venezia Nuova e dalla Mantovani per favorire la costruzione del Mose e le altre opere del gruppo guidato all’epoca da Piergiorgio Baita. Ai giornalisti ha detto: "Lo dichiaro per i Veneti: in 15 anni di presidenza del sottoscritto, non c'è mai stato un atto, una delibera, una dichiarazione, una azione fatto in cambio di qualcosa del sottoscritto".