Polizia stradale, cambio al vertice: da Varese arriva il comandante Gianfranco Martorano

Ha lavorato a Bologna, Napoli, Avellino, Potenza, Cosenza, Taranto, Brindisi ed infine Varese città che ha lasciato per raggiungere il capoluogo padovano dove mercoledì si è insediato al comando della polizia stradale. Nato a Potenza 51 anni fa, sposato e, in seconde nozze, padre di un bimbo di 31 mesi. Laureato in Giurisprudenza, primo Dirigente di polizia, arriva a Padova dopo l'addio di Sabato Riccio, vice questore aggiunto oggi in servizio ad Ancona come capo di Gabinetto.

PADOVA E PROVINCIA.

Con il suo insediamento, il nuovo comandante ha illustratato i dati relativi al periodo gennaio-settembre 2016 e 2017 di Padova e Provincia. Per quanto riguarda l'utilizzo del cellulare alla guida, se nel 2016 le contestazioni sono state 460, l'anno successivo sono salite a a 776. Guida con casco non allacciato o non omologato: 10 nel 2016 e una in più nel 2017. Relativamente alle sanzioni: eccesso di velocità e quindi rilevamenti da autovelox 2.235 nel 2016, dato raddoppiato nel 2017 con 4.484. Guida senza cinture 957 nel 2016 contro i 962 dell'anno successivo. Guida in stato di ebrezza: 318 nel 2016 mentre 377 nel 2017. Infine, per quanto riguarda gli incidenti, numeri in calo nel 2017: 324 contro i 367 nel 2017.