Malore fatale al centro commerciale: anziana muore mentre va a fare la spesa

Tragedia venerdì mattina al centro commerciale "Il Parco" di via Straelle a Camposampiero.

INUTILI I SOCCORSI.

Una 71enne di Borgoricco, Gianna Michelazzo, stava andando a fare la spesa quando è stata colta da un malore improvviso. La donna si è accasciata al suolo e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri.