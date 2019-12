Giardini dell'arena: la festa dei bulldog

Grande successo per il 23° BulldogDay del CABI - Club Amatori del Bulldog Inglese, che ieri a Padova ha radunato oltre 100 bulldog inglesi in versione “Bulli-Natale” da ogni parte del Veneto e della Penisola, accompagnati da oltre 250 appassionati della razza di tutte le età, partiti per raggiungere il mega “Christmas Party” cinofilo benefico. Nel corso della manifestazione benefica patrocinata dal Comune di Padova i bulldog si sono cimentati in un percorso di agility dog organizzato dallo staff del CABI e hanno sfilato sulla passerella per celebrare le creazioni di Bullfit Fashion, divertendosi con centinaia di propri simili in uno splendido e assolato pomeriggio insieme. Presenti anche gli amici di EBRI – English Bulldog Rescue Italia, che hanno raccolto fondi a favore dei "bulli" meno fortunati, abbandonati o che necessitano di costose cure.