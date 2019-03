Us Acli, ginnastica ritmica individuale: tutti i risultati della tappa del fine settimana

Grande affluenza di pubblico nel week end al palazzetto dello sport Ca' Rasi, dove si è disputata la seconda prova della gara individuale di ginnastica ritmica, valida per il campionato regionale Us Acli. Le oltre duecentocinquanta atlete partecipanti alla competizione erano suddivise per categorie e fasce di età. Prossimo appuntamento con la ritmica, prima delle gare nazionali, il 4 e 5 maggio con la gara di coppia e di squadra. Ecco tutti i risultati.

Prima categoria

bambine: 1. Emily Baretta (Pol. Agna) 2. Alexandra Manole (Body Line Fitness) 3. Anna Ceka (Pol. Agna); ragazze 2010: 1. Elena Bisello (Body Line Fitness) 2. Ginevra Olivieri (Karate Do Noventa) 3. Vittoria Capuzzo (Blukippe); ragazze 2009: 1. Elonora Vathi (Body Line Fitness) 2. Alexia Cristina Dajbog (Body Line Fitness) 3. Martina Santinello (Body Line Fitness); allieve 2008: 1. Sofia Maso (Karate Do Noventa) 2. Laura Meneghin (Ritmica Malaika) 3. Teresa Papaleo (Karate Do Noventa); allieve 2007: Sofia Meggiato (Karate Do Noventa) 2. Sara Lomartire (Ritmica Malaika) 3. Anna Rigato (Karate Do Noventa); junior: 1. Lia Levorin (New Gym) 2. Vittoria Vadore (San Giuseppe Abano) 3. Jasmine Stellato (Us Acli Villesse); senior: 1. Martina Franceschi (New Gym) 2. Irene Bastianello (New Gym) 3. Martina Faggian (New Gym); master: 1. Emanuela Ruggero (Blukippe) 2. Chiara Busato (Blukippe) 3. Elena Signorato (Blukippe).

Seconda categoria

bambine: 1. Martina Canton (New Gym) 2. Veronica Varotto (New Gym) 3. Denise Toffanin (Karate Do Noventa); ragazze: 1. Ludovica Vaiuso (Us Acli 2020) 2. Diletta D’Alpaos (Blukippe) 3. Benedetta Ongarato (Us Acli 2020); allieve: 1. Carlotta Rizzante (Karate Do Noventa) 2. Lisa La Vena (Us Acli Villesse) 3. Agata Botteon (Ritmica Malaika); junior: 1. Vittoria Pellegrini (Baila Conmigo) 2. Giulia Ebraico (New Gym) 3. Anna Bobice (Baila Conmigo); senior: 1. Giulia Turri (Baila Conmigo) 2. Carlotta Querci Della Rovere (Dragonfly) 3. Sonia Capuzzo (Baila Conmigo); master: 1. Giulia Giacon (Blukippe) 2. Maddalena Lucchetta (Blukippe) 3. Francesca Capone (Blukippe).

Terza categoria

ragazze: 1. Gioia Neodo (Baila Conmigo) 2. Alessia Zabai (Pgs Carrarese) 3. Matilde Bragotto (Karate Do Noventa); allieve: 1. Gaia Zuin (Pgs Carrarese) 2. Alessia Palma (Pgs Carrarese) 3. Chiara Pavanini (Pgs Carrarese); junior: 1. Maria Elena Borsa (Ritmica Malaika) 2. Isabel Piovesana (Ritmica Malaika); senior: 1. Emma Baratto (Karate Do Noventa) 2. Diletta Romano (Karate Do Noventa).