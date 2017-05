Lutto in municipio, è morto a 40 anni lo storico centralinista del Comune di Montegrotto

Grave lutto in Comune a Montegrotto Terme, per l'improvvisa scomparsa di Gino Castiglioni, storico centralinistra del municipio di piazza Roma, lavoro che svolgeva con entusiasmo e professionalità da ormai vent'anni.

LA SCOMPARSA. A dare il triste annuncio, è stato il cognato, il senatore Gianpiero Dalla Zuanna: "Questa sera (mercoledì, ndr) è mancato Gino Castiglioni, fratello di mia moglie, a 40 anni. È stata una cosa improvvisa, lo abbiamo trovato a casa sua. Probabilmente ha ceduto il cuore. Non sembra abbia sofferto. Noi siamo sconvolti, ma ci consola sapere che non ha sofferto, e ha lasciato tante persone che gli hanno voluto bene e avranno un bel ricordo di lui. Ciao Gino, ora dal cielo, finalmente, ci potrai vedere".

IL RICORDO DEL SINDACO. Gino aveva appena 40 anni, festeggiati il 13 marzo scorso, con una grande festa, alla quale avevano partecipato numerosi colleghi e lo stesso sindaco, Riccardo Mortandello, che ha voluto ricordarlo con queste parole: "Carissimo Gino, è stato un onore incrociarti nel cammino della mia, delle nostre, vite. Pochi mesi fa abbiamo festeggiato i tuoi 40 anni, e oggi pare impossibile tu ci stia guardando dall'alto dei cieli. Dalle persone più semplici e più umili si traggono i più grandi insegnamenti di vita e tu in pochi mesi ne hai dispensati numerosissimi. Ti ringrazio da sindaco e cittadino di Montegrotto per la tua professionalità, ti ringrazio da amico lasciandoti in lingua tedesca, la stessa che usavamo quando ci incontravamo in municipio: auf wiedersehen Herr Castiglioni, di sicuro mai ti dimenticherò".

IL CORDOGLIO DEI COLLEGHI. Parole di cordoglio e stima anche da parte della segretaria del Comune di Montegrotto, Nicoletta Baccarin: "Di te conserverò per sempre il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, il tuo impegno, la tua correttezza, la tua lealtà, la tua intelligenza. Caro Gino, non eri solo un collega, hai saputo essere soprattutto un amorevole amico. La tua sonora risata ci accompagnerà per sempre".

I FUNERALI. La cerimonia funebre sarà celebrata sabato 6 maggio alle ore 9.45 nella chiesa della Natività, in via Bronzetti a Padova.