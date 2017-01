Cadoneghe, trovato morto in casa a 62 anni

Un malore lo ha colto, probabilmente durante la notte. Il corpo senza vita di Gino Petranzan è stato rinvenuto lunedì mattina nella sua abitazione in via Vivaldi a Cadoneghe.

TROVATO MORTO IN CASA. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito, i vigili del fuoco per aprire la porta di casa dell'uomo e il personale sanitario del Suem 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima aveva 62 anni. La morte sarebbe avvenuto per cause naturali.