Giordani al convegno Green Day: "Verde in città va implementato. Pubblico e privato"

Dalle 16 e 30 nella sala plenaria Elettra del museo Musme in via San Francesco si sta svolgendo un convegno tutto incentrato su verde e ambiente. Tra i relatori l'assessore Chiara Gallani e la sottosegretaria Barbara Degani che ha scelto Padova come sede dell'evento.

L'obiettvo

Il traguardo che vuole raggiungere l'amministrazione è quello di aumentare gli spazi verdi disponibili in città, anche grazie agli incentivi per chi pianterà nuovi alberi o darà più spazio ai giardini privati.