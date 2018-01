Giordani al rogo dea vecia in Prato della Valle: "Presto una task force per l'ospedale"

Una task force comunale per il nuovo ospedale e il via libera al progetto, al massimo, entro aprile. Come riportano i quotidiani locali, sono queste le novità che venerdì sera, a margine della Befana in Prato della Valle ha annunciato il sindaco Sergio Giordani. Oltre 30mila le persone accorse alla tradizionale festa. Nonostante qualche giorno prima si fosse sottoposto ad un’operazione al cuore, il primo cittadino ha voluto comunque partecipare all’evento. Giordani ha espresso la volontà di creare una task force che andrà a affiancare i tecnici regionali per la progettazione del nuovo ospedale. Un gruppo di lavoro che sosterrà la Regione anche nella realizzazione di tutti i punti dell'accordo di programma sottoscritto prima di Natale. Da paziente ha dichiarato che il centro Gallucci è una struttura d'eccellenza ancora perfetta a livello logistico.

IL PROGETTO.

L'accordo con la Regione prevede un doppio polo sanitario, da 900 posti ciascuno. In centro l'ospedale dei padovani, in cui resterà il policlinico rinnovato, verrà realizzata la nuova Pediatria che diverrà ospedale della mamma e del bambino, e in più una nuova torre delle emergenze, con il pronto soccorso, le sale operatorie e la piazzola per l'elisoccorso sul tetto. A Padova Est, nell'area dietro il Net Center e la Kione Arena, sorgerà invece il polo dell'eccellenza, della ricerca e della didattica. Un luogo in cui verranno effettuate le cure più avanzate e dove l'università avrà le più moderne tecnologie per sviluppare la grande tradizione della Scuola medica padovana.