Este: giovane mamma muore nel sonno

Muore nel sonno a 38 anni per un probabile arresto cardiaco una giovane mamma originaria di Este. Come riporta Il Mattino di Padova, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio Giorgia Benacchio, residente in Friuli ma di origini padovane, ha perso la vita in casa per cause da accertare.

IL RINVENIMENTO.

La tragica scoperta è stata fatta dai familiari del compagno, che vivono nella stessa casa a Fagnana in provincia di Udine, la mattina di mercoledì, quando Giorgia è stata trovata senza vita nel suo letto. Il compagno, alzatosi molto presto, non si è accorto di nulla e il rinvenimento è avvenuto solo ore dopo la morte, come ha accertato il personale del 118 giunto sul posto con i carabinieri. La donna non soffriva di particolari patologie, tanto meno gravi, e per accertare le cause della morte è stata effettuata l'autopsia. L'esito non è ancora noto, ma la causa sembra essere un improvviso arresto cardiaco.

UNA DONNA CONOSCIUTA E AMATA.

Giorgia Benacchio, mamma di due bambini di 7 e 10 anni, era barelliera all'ospedale di San Daniele del Friuli in un'azienda esterna e molto conosicuta in zona. Viveva in Friuli da sei anni, ma era nata e cresciuta a Este, dove tutt'ora risiede la famiglia, che solo ieri ha potuto raggiungere la salma rimasta nel nosocomio di Udine. I funerali si svolgeranno sabato alle 14.30 al duomo Santa Tecla di Este, mentre alle 20.30 di venerdì verrà recitato un rosario nella chiesa di Ospedaletto Euganeo. Oltre ai bambini, lascia il compagno Francesco, i genitori Marina e Andrea e la sorella Martina.