Giornata mondiale dell'autismo: i vigili del fuoco illuminano il castello di manovra

Anche i vigli del fuoco di Padova hanno aderito alle iniziative a sostegno della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, illuminando di blu il castello di manovra nella notte tra l'1 e il 2 aprile.

L'iniziativa

La giornata mondiale dell'autismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, quest'anno cade il 2 aprile in concomitanza con la Pasquetta e per l'occasione monumenti e edifici in tutto il mondo saranno illuminati di blu, il colore che rimanda alla sicurezza e alla consapevolezza, nell'ambito della campagna "Light it up blue" ("Illuminalo di blu"). Anche i pompieri della città di Padova hanno così voluto dimostrare la loro vicinanza e il loro impegno in favore delle persone colpite da autismo e sindrome di Asperger e dei loro familiari.