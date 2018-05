Giornata sensibilizzazione Neurofibromatosi, Palazzo Moroni si tinge di verde e blu

In occasione della Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi tanti Comuni della penisola hanno illuminato di blu e/o verde

monumenti e palazzi.

Anche Padova

In Veneto Venezia ha illuminato di verde Cà Farsetti e Cà Loredan e il Municipio più la Torre Civica a Mestre, a Padova la facciata di Palazzo Moroni si è colorata di blu e verde, a Rovigo il Comune ha illuminato le Due Torri della città. Il 17 maggio 2018, su invito dei pazienti italiani rappresentati dalle associazioni Linfa Onlus e Ananas Onlus, i Comuni di Roma, Firenze, Venezia, Padova, Rovigo, Latina, Rieti, Lecce, Potenza, Salerno, Cagliari, Bolzano, Napoli, Riese Pio X (Tv), Isola del Liri (Fr) hanno deciso di aderire all’iniziativa “Shine a light on NF” - Accendi una luce sulle NF illuminando di BLU e/o VERDE un monumento o un edificio comunale simbolico.

I dati

L’iniziativa è stata lanciata a livello globale dalla fondazione statunitense Children’s Tumor Foundation e coinvolge molte associazioni che nel mondo si dedicano ai pazienti affetti da questa sindrome genetica. Tutto il mese di maggio è dedicato a livello internazionale alla sensibilizzazione e alla diffusione di conoscenze sulla NEUROFIBROMATOSI, meglio conosciuta come NF, sindrome genetica che predispone all’insorgenza di tumori e comprende NF1, NF2 e Schwannomatosi e per la quale non esiste una cura. In Italia la neurofibromatosi colpisce più di 20.000 persone e nel mondo circa 2 milioni di persone. E’ importante mobilitarsi anche a livello locale per accendere una luce su questa alterazione genetica ancora poca conosciuta ma soprattutto sui malati, per dare voce alla battaglia che tanti bambini, adulti e persone di ogni età combattono ogni giorno con coraggio e determinazione contro le neurofibromatosi.