Giornata mondiale per l'attività fisica 2018, PTlab lancia l'iniziativa Move4free

In occasione della giornata mondiale dell’attività fisica, che si celebra, come ogni anno, il 6 aprile, PTlab lancia l’iniziativa MOVE4FREE.

L'iniziativa

A partire dal mese di maggio la palestra patavina si impegnerà a riservare 4 ore di personal training a settimana a chi, a causa della propria disabilità, ha difficoltà ad approcciarsi all’attività motoria. Come? Con l’aiuto di un istruttore dedicato. PTlab garantirà l’accesso gratuito alle strutture di Via Gattamelata e Corso Stati Uniti, su appuntamento, riservando un personal trainer per 4 ore alla settimana, per un totale di 16 ore al mese. Ogni persona avrà la possibilità di prenotare al massimo un’ora alla settimana, in modo da garantire l’accesso al servizio al maggior numero di utenti.

Promuovere l'attività motoria

Davide Meneghini, consigliere comunale di Padova e promotore del progetto: "Lo scopo è quello di promuovere l’attività motoria come strumento fondamentale per lo sviluppo fisico e sociale della persona, perché il movimento possa confermarsi un elemento di inclusione e di integrazione. Speriamo che l’iniziativa possa essere ad esempio e venga ripresa da tutte le palestre della città. In Consiglio Comunale è stata approvata una mozione per favorire lo sport per disabili, chiederemo il patrocinio per questa bella iniziativa".