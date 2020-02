Giornata nazionale della lotta al bullismo: l'Arma incontra gli alunni delle scuole

Una missione da portare avanti con costanza sul territorio, oggi in particolare proprio in occasione della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Si è svolto venerdì mattina l'incontro tra carabinieri e alunni della scuola media Aldo Moro di Due Carrare.

L'incontro

Una ricorrenza particolare, celebrata in una cornice d'eccezione. L'evento infatti non si è svolto nel plesso scolastico bensì nella storica casa dei Carraresi, messa a disposizione in via straordinaria dal Comune che ha patrocinato l'iniziativa. Lì il tenente colonnello Marco Turrini, comandante della compagnia, insieme ai militari delle stazioni di Abano e Battaglia Terme ha incontrato circa ottanta ragazzi delle classi terze e i loro insegnanti. Un incontro dall'alto valore simbolico, che ha segnato la comune volontà di fare rete tra l'Arma, gli insegnanti, i genitori e l'amministrazione per prevenire e contrastare gli episodi di bullismo, anche via internet. «La cultura della legalità che da sempre i carabinieri promuovono tra i giovani deve tenersi al passo con i tempi e nell'ambito dei ragazzi non può non concentrarsi sui rischi del web» ha spiegato il colonnello illustrando le drammatiche conseguenze degli atti di bullismo, che risultano addirittura amplificate dal mondo di internet.