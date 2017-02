Giornata di raccolta del farmaco a Padova: 71 farmacie, 150 volontari, 16 gli enti destinatari

Sabato 11 febbraio 2017, si svolgerà in tutta Italia la XVII edizione della Grf – Giornata di raccolta del farmaco. In 101 province, nelle oltre 3.600 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri, assistiti dai volontari di Banco farmaceutico (anche quest’anno sono più di 14.000). I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.600 enti convenzionati con la Fondazione banco farmaceutico onlus.



I DATI PADOVANI. Durante la Grf del 13 febbraio 2016, sono stati raccolti 353.851 farmaci, per un controvalore commerciale pari a circa 2 milioni di euro. Ne hanno beneficiato oltre 557mila persone assistite dagli enti convenzionati. In 16 anni, la Grf ha raccolto oltre 4,1 milioni di farmaci, per un controvalore commerciale di circa 24 milioni di euro. Per quanto riguarda i dati padovani. Sono 71 le farmacie che partecipano alla Grf, 150 i volontari e 16 gli enti destinatari dei farmaci:

1. Casa Madre Teresa

2. Casa Massimiliano Kolbe

3. Cucine Popolari

4. Opera della Provvidenza di Sant’Antonio

5. ANFFAS Onlus Padova

6. Associazione Casa IN-CON-TRA

7. Cooperativa Sociale “Il Glicine”

8. Croce Rossa Italiana, sezione di Padova

9. Infermeria Caritas di Mestrino

10. Centro aiuto alla vita – Padova

11. Opera Casa Famiglia

12. Associazione Papa Giovanni XXIII

13. Domus Familiae Padre Daniele

14. Associazione Francescane con i poveri

15. Caritas parrocchiale Santi Simone e Giuda di Saonara

16. Caritas di Solesino

MODALITÀ DI SOSTEGNO. Per dare la propria adesione da volontati contattare: Alessandra Semenzato cell. 340 6934392 email alessandra.semenzato@unipd.it.

Riportiamo di seguito l’elenco delle 71 Farmacie che hanno aderito a Padova e provincia: